وزير الإعلام السعودي: يجب وقف تدخلات إيران في شؤون العرب

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)



أكد وزيرُ الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عوّاد بن صالح العواد ضرورة وضعِِ خطة إعلامية لمواجهةِ الإرهاب والتطرف، داعياً في الوقت ذاته إلى التركيزِ على مجابهة العنف وتدخلاتِ الإيرانيين في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال وزيرُ الإعلام السعودي رئيسُ الدورة التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في كلمة له اليوم الثلاثاء في افتتاح الاجتماع إنه يجب ألا نتوانى عن الحديثِ عن اقتلاع جذور التطرّف والإرهاب وعدم التوقف إعلاميا حتى اقتلاع هذه الظاهرة.

ودعا في هذا الإطار إلى وضع خطة إعلامية عربية متكاملة لمحاربة التطرّف والإرهاب الذي يضرب معظم الدول العربية، مشيرا إلى أن الإعلام له دور في حماية الأرواح والممتلكات من عنف الاٍرهاب عبر نشر ثقافة السلام والمحبة.

وقال إن السعودية تؤيد كل الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية مما يضمن وحدته واستقلاله وسلامة أراضيه وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأضاف قائلا إن هذا يوضح للعالم إننا أمام خطر كبير جدا وهو خطر التدخل الإيراني في الدول العربية بشكل فاق أي تصور وأصبح يزعزع أمن جميع الدول.

وتابع أعتقد أن موضوع المملكة المغربية وما حدث فيها يؤكد أن الخطر الإيراني يجب التذكير به إعلاميا و سياسيا، فلا يمكن لأي دولة أن تقبل بالتدخل في شئونها الداخلية وزعزعة أمنها واستقرارها من خلال تدخل ميليشيات مسلحة وأقليات مدعومة من دول أخرى.

وأشار إلى أنه في كل مرة يتضح في دولة من الدول أن هناك تدخلا سافرا من قبل النظام الإيراني الذي لا يتوانى عن إثارة البلبلة في أي دولة يستطيع أن يجد مدخلا إليها.

وفيما يتعلق بالبعد الإنساني للأزمة اليمنية، أكد الوزير التزام السعودية بالخطة الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن، مشددا على أن هذه العملية مستمرة للعلاقة الوثيقة بين الشعبين.

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