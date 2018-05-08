مناصرو حزب الله يجتاحون شوارع بيروت بمسيرات طائفية

أخبار الآن| بيروت - لبنان (وكالات)



اجتاح مناصرون لحزب الله وحركة امل مناطق عدة في العاصمة اللبنانية بيروت مطلقين شعارات فئوية بعد ظهور نتائج الانتخابات النيابية ما ادى الى حدوث توترات كادت تتسبب بفتنة طائفية.

ومع صدور النتائج التي أظهرت اختراقا لحزب الله وأمل في دائرة بيروت الأولى على حساب رئيس الوزراء سعد الحريري، اجتاح شبان على متن دراجات نارية المناطق ذات الأغلبية السنية والمسيحية مطلقين شعارات طائفية واستفزازية.

وتصدى الأهالي لمئات الشبان من حزب الله وأمل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بالأيدي والعصي، الأمر الذي دفع الجيش والأمن إلى التدخل والانتشار في محاولة لمنع تفاقم التوتر.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شبان يرفعون أعلام حزب الله وامل وهم يطلقون شعارات طائفية ومحاولة تحطيم تمثال لرئيس الوزراء الراحل، رفيق الحريري.

وعقب هذه الاستفزازات، انتشرت عناصر أمنية في محيط التمثال التذكاري للحريري، وفي محيط السراي الحكومي والأحياء المختلطة مذهبيا في بيروت وضواحيها.

وجرت اتصالات على أعلى المستويات لوقف المظاهر الاستفزازية لمناصري حزب الله وحركة أمل، ووقف مظاهر الفلتان الأمني في بيروت، وسط معلومات تم تداولها عن إشكالات مسلحة في اكثر من منطقة.

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