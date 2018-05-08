قوات سوريا الديمقراطية تحرر مدينة هجين في دير الزور

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د ب أ)

حررت قوات سوريا الديمقراطية على مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي، بدعم من طيران التحالف الدولي بعد معارك مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قائد عسكري في مجلس دير الزور التابع لقوات سوريا الديمقراطية في تصريحات خاصة: "سيطرت قواتنا مساء اليوم (الإثنين) على مدينة هجين آخر مدينة يحتلها عليها تنظيم داعش في محافظة دير الزور".

وأضاف القائد العسكري "أصبحت مدينة هجين خط اشتباك بين قواتنا ومسلحي داعش منذ توقف العمليات العسكرية قبل حوالي 3 أشهر، وبعد إطلاق المرحلة الثالثة من العملية العسكرية لطرد تنظيم داعش من محافظة دير الزور بداية الأسبوع الماضي، استطعنا اليوم طرد مسلحي داعش بعد تقديم إسناد جوي من مقاتلات التحالف الدولي".

وتقع مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي، ويزيد عدد سكانها على 100 ألف شخص وتبعد نحو 70 كيلومتراً عن مدينة دير الزور وتقع شرق نهر الفرات واحتلها داعش منتصف عام 2014 بعد طرد مقاتلي الجيش السوري الحر منها.

ويحتل تنظيم داعش على ثلاث بلدات فقط وهي السوسة والهري والباغوز على الحدود العراقية السورية، إضافة إلى عدد من القرى الصغيرة شرق نهر الفرات.

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