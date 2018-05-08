قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع استراتيجية في البيضاء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكنت قوات الشرعية اليمنية بدعم من طيران التحالف العربي ، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية الملاجم وجبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وقال القائد العسكري اللواء العميد صالح المنصوري في تصريح صحافي، إن "الجيش الوطني اليمني تمكن من تحرير مناطق شعب البان وسد فضحة ومواقع الفقراء في أشعاب فضحة التابعة لمديرية الملاجم بالمحافظة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف "وسيطر الجيش أيضاً على الخط الرئيسي الرابط بين جبهة الملاجم وجبهة القنذع بمديرية نعمان، والسيطرة النارية على مواقع كمب الشركة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش".

وتابع العميد المنصوري، أن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات ثلاثة أطقم مسلحة كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر للميليشيات الانقلابية، وتمكن من تدميرها وقتل جميع من كانوا على متنها.

وفي ذات السياق، استهدف طيران التحالف، مساء الإثنين، ثلاثة أطقم أخرى تابعة للمليشيات الانقلابية في منطقة ظهر البياض، ومفرق وعالة بمديرية الملاجم، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية.

من جهة أخرى، أكد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، أن تحرير قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم لعدد من المواقع الاستراتيجية الجديدة في جبهة قانية في محافظة البيضاء.

وأكد قائد جبهة قانية الشيخ خالد العواضي في تصريح للموقع، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل "رأس حوران" وسلسلة جبال اليسبل أخر المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة قانية قبل فرارها باتجاه مديرية الوهبية.

وأوضح الشيخ العواضي بأن معارك عنيفة تدور على مشارف منطقة الخلق في الوهبية أولى مناطق مديرية السوادية.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية.

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