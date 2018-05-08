تفكيك خلية داعشية في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا

أخبار الآن | الدار البيضاء - المغرب (وكالات)



أعلنت وزارةُ الداخلية المغربية، الثلاثاء، تفكيك خليةٍ إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي تتكون من خمسةِ عناصر في عمليةٍ مشتركة بين المغرب وإسبانيا.

وأكد بيانُ للوزارة إيقاف ثلاثة عناصر بمدينة الفنيدق شمال البلاد تزامنا مع إيقاف عنصرين آخرين بمدينة بلباو الإسبانية يحملان الجنسيتين المغربية والسنغالية.

وأشار إلى العثور مع المتهمين على أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين كبيرة الحجم وبزات عسكرية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية، موضحا أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 22 و33 سنة.

وأوضح البيان أنه يشتبه في كونهم على صلة بإرهابيين بالساحة السورية العراقية، و"يعملون على استقطاب وتجنيد شباب بالبلدين لارتكاب أعمال إرهابية تحت راية داعش".

وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم داعش، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011). وتورط عدة مشتبه فيهم مغاربة في تفجيرات إرهابية ضربت منطقة كتالونيا الإسبانية الصيف الماضي مخلفة 16 قتيلا.

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