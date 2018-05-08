تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الروسي في سوريا ومقتل طياريها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الروسي شرق الأراضي السورية ومقتل طياريها، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "تحطمت مروحية روسية من طراز كا-52 خلال تنفيذها تحليقا مخططا له فوق المناطق الشرقية السورية، ما أسفر عن مقتل كلا الطيارين".

وأضافت الوزارة أن "فريق إنفاذ تمكن من العثور على جثماني الطيارين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية".

وشددت الدفاع الروسية في البيان على أن "معلومات أولية تشير إلى أن سبب الحادث قد يعود إلى خلل فني".

ويذكر أن الخميس الماضي أعلن الجيش الروسي أن طائرة مقاتلة متطورة متعددة المهام من طراز سوخوي- 30 إس إم تحطمت في سوريا، بعد وقت قصير من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

وتعد هذه الطائرة من بين الأكثر تطوراً في الترسانة الروسية وقامت بأول رحلة لها في 2012.

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