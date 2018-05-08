العبادي: العراق يقود حرب مطاردة داعش خارج حدوده

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تقود حرب مطاردة تنظيم داعش الإرهابي خارج حدودها وباعتراف العالم، لافتا إلى أن بغداد لن تسمح بعودة التنظيم الإرهابي مرة أخرى.

وقال العبادي - فى بيان أوردته أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن النصر تحقق سريعا على داعش، وأصبح العراق يلاحق التنظيم خارج أرضه.. كما ولى شبح التقسيم وتمت حماية الثروة الوطنية والقضاء على الطائفية وتوحيد العراق، ولن نسمح بعودة داعش مرة أخرى".

وأشار العبادي إلى أهمية الحفاظ على تضحيات الشهداء، لافتا إلى أن العراق سيدخل مرحلة جديدة وهى مرحلة العمل والبناء والإعمار.

كما قال حيدر العبادي، إن حكومته نجحت في القضاء على مشروع تقسيم البلاد، بعد إرجاع محافظة كركوك (شمال) والمناطق المتنازع عليها مع إقليم الشمال إلى سلطة الحكومة الاتحادية.

وأضاف العبادي في تجمع انتخابي أمام أنصاره في محافظة واسط جنوبي البلاد، أن “تنظيم داعش الإرهابي نجح بعزل إقليم الشمال عن العراق، وأوقف الطريق البري إليه، وقالوا إن هذا تقسيم واقعي، وقد حصل على الأرض بعزل الإقليم”.

وأوضح العبادي: “العراق واجه تحدي التقسيم، وكتب العديد من وسائل الإعلام العالمية أن العراق انتهى وتقسم وأصبح كانتونات، فجزء مسيطر عليه من قبل تنظيم داعش”.

وتابع العبادي: “قضينا على تنظيم داعش، وبعدها أراد البعض تقسيم البلد بإجراء الاستفتاء، وقضينا على مشروع التقسيم، وأرجعنا كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها إلى العراق، وهذه الأراضي ليس لقومية أو مكون معين بل لجميع العراقيين”.

وسيطرت قوات مشتركة من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب منتصف أكتوبر / تشرين الأول الماضي على محافظة كركوك شمالي البلاد بعد انسحاب قوات البيشمركة منها دون قتال.

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