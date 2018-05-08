الجبير: اعتداءات الحوثي لاتؤثر على استقرار المملكة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرار المملكة.

جاء ذلك في تغريدة للجبير على حسابه في "تويتر"

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن قال في مؤتمر صحافي بالرياض إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تنتهك "القانون الدولي والإنساني" عبر استغلالها لمؤسسات تعليمية ودبلوماسية ودينية في الحرب.

وعرض المالكي مقطعا مصورا يظهر عناصر بميليشيا الحوثي تحمل السلاح وتدخل به إلى مسجد ثم تصعد إلى منارته استعدادا للقنص والاستهداف.

وقال المالكي لقد تم تدمير 107 مواقع لتجمع ميليشيات الحوثي في الداخل اليمني.

اقرا ايضا