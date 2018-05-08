التحالف العربي يؤكد استهداف مكتب الرئاسة في صنعاء بضربة جوية

أخبار الآن| الرياض - السعودية - (واس)

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية شن ضربة جوية على مكتب الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء، موضحا أنه استهدف قيادات حوثية من الصف الأول ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين،في العاصمة السعودية الرياض إن التحالف استهدف دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، بناء على معلومات استخباراتية دقيقية، مؤكدا استكمال تحرير مديرية ميدي ورفع العلم اليمني فيها.

واضاف المالكي، أن الحكومة اليمنية ذكرت أن الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران قامت بقتل وجرح 40 ألف مدنيًا وشمل ذلك 13 ألف قتيل من المدنيين و27 ألف جريح.

وقال المالكي، إن جميع الشخصيات الموجودة في القائمة والمسؤولين عن قتل أبناء الشعب اليمني وإطلاق الصواريخ البالستية ليسوا ببعيد عن قوات التحالف ويتم القضاء عليهم, مؤكداً أن الضابط القطري الذي تم ضبطه من قبل قيادة التحالف أثناء محاولته الخروج من اليمن هو شخص يمني بغض النظر عن الجنسية التي يحملها وتم إيقافه بالداخل اليمني.

وأشار إلى أن استهداف دار الرئاسة كان لقيادات حوثية من الصف الأول ومن الصف الثاني, وتم مراقبتها في معلومات استخبارية مؤكدة من خلال منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أنه يوجد العديد من الأسرى لدى قوات التحالف، ولكن بحسب القانون الدولي والإنساني لن يتم الإفصاح عن الأرقام, مشيراً إلى أن الحرب يكون فيها خسائر سواء من المدنيين أو العسكريين, والأشخاص العسكريين انضموا إلى الحياة العسكرية ليقدموا أرواحهم فداء لأوطانهم ونحن نكرم شهدائنا بالطريقة التي تليق بهم وعائلاتهم.

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