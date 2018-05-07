مفوضية الانتخابات العراقية تضاعف المراقبين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتِ العراقية عن سلسلةِ إجراءاتٍ اتخذتها أخيراً لضمانِ نزاهةِ نتائجِ الاقتراع المقرر إجراؤهُ الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أن إعلانَ النتائج النهائية للتصويت ستكونُ بعدَ النظرِ بالطعونِ كافة ومن ثم المصادقة عليها.

وقال الناطقُ باسمِ المفوضية كريم التميمي إن المفوضية اتخذت قراراً يقضي بمضاعفةِ أعدادِ المراقبينَ المحليين والدوليين في المحطات لكي تكون هناك مراقبة حقيقية لعملية الإدلاء بالأصوات مؤكداً أن المراقبين سيكون لهم دور كبير خصوصاً التابعين لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بوصفها الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات.

ولفت التميمي إلى أن «هذه الشرائح تعد شريكاً أساسياً في العملية الانتخابية، فليس لديها مصلحة في نتائجها وتمارس عملها بشفافية كاملة بالنظر إلى استقلاليتها وعدم تبعيتها إلى أحزاب وكيانات سياسية»، مشيراً إلى أنها «عقدت ندوات لهذا الغرض لدعم موقف منظمات المجتمع المدني، وأن يكون دورها أوسع وأكبر خصوصاً مع وجود بيئة إلكترونية متطورة».

وأشار إلى أن «المفوضية اتخذت اجراءات حقيقية ستضمن نزاهة الانتخابات كون الجانب الإلكتروني شمل أيضاً سجل الناخبين الذي غادرنا فيه الجانب الورقي، وصولاً إلى العد والفرز الإلكتروني وتسريع ظهور النتائج». وأوضح بأنه «مع وجود المراقبين إضافة إلى ما اتخذ من إجراءات، ستكون محطة الاقتراع محصنة إلى درجة كبيرة، ولا يحصل فيها تغيير لإرادة الناخب».

وأضاف التميمي أن «المفوضية خاطبت منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، والسفارات المعتمدة، لإرسال مراقبين، وسجلنا لغاية الآن العشرات من المراقبين الدوليين ونتوقع ازدياد هذا العدد مع اقتراب يوم الانتخابات».

وتأتي تصريحات التميمي على خلفية تحذيرات أطلقتها لجنة الأمن والدفاع النيابية إزاء وجود «مخطط» تقوده جهات سياسية متنفذة لتعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني قبيل إجراء الانتخابات، داعياً مفوضية الانتخابات إلى الالتزام بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة الأجهزة.

وكان رئيس اللجنة حاكم الزاملي قال في بيان: «وردتنا معلومات استخباراتية مؤكدة عن محاولة بعض الجهات السياسية المتنفذة تعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني»، مشيراً إلى أن «الهدف الرئيسي من ذلك هو اللجوء إلى العد اليدوي لتزوير النتائج».

إلى ذلك، قال عضو مجلس المفوضين حازم محمد في تصريحات إن «التصويت الخاص للقوات الأمنية سيكون يوم الخميس المقبل قبل الاقتراع العام بيومين، وتعلن نتائجه مع نتائج الاقتراع العام». وأشار إلى انه «نتائج الاقتراع الأولية ستعلن بعد إغلاق الصناديق السبت بيومين أو ثلاث»، موضحاً أن «إعلان النتائج النهائية ستكون بعد النظر بكل الطعون ثم المصادقة عليها».تتواصل حدة التنافس في الانتخابات في العراق في المناطق المتنازع عليها، إلى حد اتهامات بإقصاء الآخر في تلك المناطق، فيما دخلت الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات إلى حيز التنفيذ في المناطق المختلطة وعموم العراق.

وأعلن القيادي في تحالف العدالة والديمقراطية حسن جهاد، اليوم الأحد، أن المرشحين الأكراد لا يستطيعون الوصول إلى بعض مناطق محافظة ديالى للترويج لأنفسهم انتخابياً، مستبعدا حصول الأحزاب الكردية على مقعد في المحافظة.

وقال جهاد لوسائل إعلام محلية إن الأحزاب الكردية ليس لديها مقرات في كل من السعدية، وقره تبة، ومندلي، وجبارة في محافظة ديالى، على عكس القوائم الانتخابية العربية كالفتح والنصر وغيرهما، فلهم مقرات في هذه المناطق ويقومون بحملاتهم الانتخابية بكل حرية، مشيرا إلى أن الوضع الانتخابي للأكراد في ديالى صعب جدا بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارس عليهم من قبل القوائم العربية الكبيرة عن طريق الترهيب والترغيب على الناخبين الأكراد، وأيضا بسبب عدم وجود قائمة موحدة للأحزاب الكردية في هذه المناطق.

فيما شهدت أربيل انسحاب المرشحتين هيويمان رمزي وروشن عبد السلام، من ائتلاف النصر الانتخابي برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني.

يذكر أن هذه أول مرة تدخل قائمة عربية إلى الساحة الكردية للتنافس مع باقي القوائم الانتخابية في إقليم كردستان. وفي سياق الانسحابات أعلن علي غدير، المرشح عن قائمة بيارق الخير التابعة لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي والمرشحة عن قائمة تمدن التابعة إلى النائب فائق الشيخ علي "سوسن البياتي" اليوم الأحد الانسحاب من الانتخابات في محافظة كركوك من دون ذكر الاسباب.

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