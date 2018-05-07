قتل مطلوب أمنيا بحادثة اعتداء على رجال أمن في السعودية

أخبار الآن | النماص - السعودية (صحف)

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقاً للبيان المعلن قبل أسابيع "عن استشهاد أربعة من رجال الأمن أثناء أداء عملهم في نقطة تفتيش أمنية في منطقة عسير"، فقد تمكن رجال الأمن من رصد مطلوب أمني قتل أثناء تبادل إطلاق النار معه.

وحسب البيان، كان 4 من رجال الأمن قتلوا بعد تعرضهم لإطلاق نار من مصدر مجهول مطلع شهر شعبان الجاري، وتمكن رجال الأمن من القبض على شخصين من المتورطين في هذه العملية الإجرامية، وقتل شريكهم الثالث بعد تبادل إطلاق النار معه أثناء محاولته الفرار.

وقال البيان، إنه "نتيجة للمتابعة وتعقب العناصر المتورطة في تلك الجريمة النكراء فقد تم رصد وجود المطلوب للجهات الأمنية خالد محمد علي الشهري (سعودي الجنسية) في منزل ذويه بقرية الوهدة في محافظة النماص".

وأضاف، "إنه وعند محاصرته وتوجيه النداءات له بتسليم نفسه رفض الاستجابة وهاجم رجال الأمن بسلاح أبيض كان بحوزته فتم التعامل معه وفق مقتضيات الموقف و تحييد خطره مما نتج عنه إصابته ووفاته بعد نقله للمستشفى".

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