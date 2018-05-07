داعش يغتال مرشحا برلمانيا جنوب الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق (وكالات)

تبنى تنظيم داعش اغتيال مرشح للانتخابات العراقية بالرصاص في محافظة نينوى بشمال البلاد، فجر الاثنين.

وأكد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس، في وقت سابق من الاثنين، أن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال المرشح للانتخابات التشريعية عن قائمة ائتلاف الوطنية فاروق زرزور الجبوري بالرصاص، بعدما داهموا منزله.

وأعلن مصدر طبي في مدينة الموصل استلام جثة الجبوري، الذي يترشح للمرة الأولى إلى الانتخابات على اللائحة التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.

والجبوري ليس أول مرشح يقتل في العراق، ففي نهاية أبريل الماضي، قتل المرشح عن قائمة "دولة القانون" التي يرأسها نوري المالكي، نجم الحسناوي، جراء إطلاق نار خلال تواجده لتسوية نزاع عشائري في بغداد.

وكان تنظيم داعش توعد في تسجيل صوتي في أبريل الماضي باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في العراق في 12 مايو الحالي.

وهذه الانتخابات هي الأولى التي يشهدها العراق بعد دحر تنظيم داعش الذي سيطر لنحو ثلاث سنوات على ما يقارب من ثلث مساحة البلاد.

من بغداد المستشار ضياء الوكيل خبير الجماعات المتشددة

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