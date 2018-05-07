حزب «النهضة» يعلن فوزه في الانتخابات البلدية في تونس

أخبار الآن | تونس - تونس (وكالات)



قال قياديان في حزبي نداء تونس وحركة النهضة الأحد إن النتائج الأولية للانتخابات البلدية أظهرت فوز الأخير على أقرب منافسيه.

وأوضح القيادي في النهضة لطفي زيتون أن حزبَه "فاز في الانتخاباتِ متقدماً على نداء تونس بفارقٍ يصلُ إلى خمسةٍ في المئة"، وأقر القيادي في نداء تونس برهان بسيس بتقدم النهضة على حزبه بفارق من ثلاثة إلى خمسة في المئة.

وأضاف أن "فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديموقراطي".

وتابع قائلا عبر منصات التواصل الاجتماعي إن "بقية الأحزاب والائتلافات بعيدة كل البعد عن المنافسة وخارج نطاق التغطية الحزبية".

ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتنافس أكثر من 57 ألف مرشح كثيرون منهم من النساء والشباب.

ويتوقع أن يحصد حزب «النهضة» ومنافسه «نداء تونس» غالبية المقاعد، بينما تسعى أحزاب المعارضة إلى تعزيز حضورها واقتناص مكاسب هامة في هذه الانتخابات. كما تسعى قوائم مستقلة عدة يترأسها شبان إلى تحقيق المفاجأة.

وفي ظل عزوف شبابي واضح عن الانتخابات، بسبب خيبة الأمل مع تفشي البطالة، وخصوصا في صفوف الشباب، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التونسيين الجمعة الماضي إلى التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم.

وقال «هذا الأحد لن يكون كالمعتاد، للمرة الأولى الشعب التونسي مدعو للمشاركة في الانتخابات البلدية. على الشعب التونسي التجند للتصويت. الدستور منح التونسيين حق تقرير المصير وهذه مناسبة لنختار من نريد».

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