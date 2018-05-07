جماعة الحوثي تعترف بتدمير التحالف العربي لقصر الرئاسة بصنعاء

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

قالت وسائل إعلام تديرها جماعة الحوثي في اليمن إن طائرات حربية تابعة للتحالف العربي، بقيادة السعودية نفذت ضربتين جويتين على القصر الرئاسي، وسط العاصمة صنعاء في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وأفادت تقارير إخبارية، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن طائرات التحالف العربي، المساند للشرعية في اليمن، استهدفت قياديَّين بارزَين في جماعة الحوثيين، في العاصمة صنعاء.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون، إن غارتين جويتين دمرتا القصر الرئاسي ومنازل وشركات مجاورة له في منطقة التحرير وسط العاصمة.

وقال تلفزيون “المسيرة”، التابع لجماعة الحوثي إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا بينما أصيب أكثر من 30.

وحسب المصادر فإن القياديَّين هما “محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، إذ كانا في مقر رئاسة الجمهورية في منطقة التحرير بصنعاء وقت تنفيذ غارات التحالف العربي”.

ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من صحة هذه التقارير.

وأظهرت صور ولقطات تلفزيونية أحد المباني وقد تحول إلى كومة من الحطام، وحاول مسلح من الحوثيين منع الناس الاقتراب من الموقع.

وأسفرت ضربة جوية، نفذها التحالف الشهر الماضي، عن مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وهو أكبر مسؤول حوثي يقتله التحالف.

اقرا ايضا