تقدم أمل وحزب الله وتراجع لتياري رئيسي الجمهورية والحكومة

أخبار الآن | بيروت - لبنان ( سعد النعواشي )

أعلن في لبنان عن النتائج الأولية للانتخابات النيابية من مصادر غير رسمية حيث فازت جماعة حزب الله وحلفاؤها السياسيون بأكثر من نصف المقاعد ، وجرت الانتخابات وفقا لنظام انتخابي جديد معقد أعاد رسم حدود الدوائر الانتخابية ومثل تحولا من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي.

يعود اللبنانيون بعد تسعة أعوام إلى لجان الانتخابات البرلمانية ، للخروج باستحقاق طال انتظاره وكثر الحديث والجدل بشأن ما يحيط به من حسابات .. نتائج أولية أظهرتها مصادر غير رسمية تؤكد رجوح كفة جماعة حزب الله وحلفائها السياسيين ، إلا أن الكفة الأخرى لم يتم التأكيد جيداً على أنها متراجعة بالفعل والإقبال على صناديق اقتراعها ضئيل ، فالتأكيد على أن حزب رئيس الجمهورية ميشال عون النسبة لم يحقق ما طمح إليه ، كما أن أنباء عن تراجع تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت ودوائر أخرى ما هي إلا توقعات مبنية على نتائج أولية من مصادر غير رسمية .

النتائج غير الرسمية أظهرت فوز لوائح حزب الله وحركة أمل وحلفائهما في دوائر الجنوب الثلاث وكذلك في بيروت الثانية، وجبل لبنان الثالثة، وفي دوائر البقاع الثلاثة، مع تسجيل خرق للقوات اللبنانية، وتيار المستقبل بمقعد لكل منهما في دائرة بعلبك الهرمل ، اللافت أيضاً في تلك النتائج تراجع حضور تيار المستقبل في الدائرة الثانية ببيروت، وتراجع حجم كتلته في البقاع الغربي.

وبالإشارة إلى أبرز النتائج غير المتوقعة فكانت في دائرة الشمال الثانية والتي تضم طرابلس والمنية والضنية حيث حصد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي 4 مقاعد، والوزير السابق فيصل كرامي مقعدين، مقابل 5 مقاعد لتيار المستقبل ، واللافت أيضاً عدم فوز وزير العدل السابق أشرف ريفي بأي مقعد نيابي ، وفي الشمال أيضاً عزز تيار المردة برئاسة الوزير السابق سليمان فرنجية حضوره وحصد مع حلفائه 4 مقاعد.

وستتبدّى مفاعيل هذه الانتخابات والقانون النسبي الذي جرت على أساسه، خلال الأسبوعين المقبلين، الفاصلَين عن نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي في 20 مايو، حيث سيكون المجلس الجديد في هذا التاريخ على موعد مع انتخاب رئيسه والذي بات شبه محسوم تمتع نبيه برّي بأوفر حظ للعودة على حصان أبيض إلى منصب رئيس البرلمان الذي يشغله منذ العام 1992.

من بيروت الكاتب السياسي طوني أبي نجم

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