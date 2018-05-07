الإمارات: لا مطامع في اليمن وجهودنا لاستقراره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن جماعة الإخوان المسلمين تشن حملة مريبة ضد دور الإمارات في اليمن، وذلك وسط تصاعد التوتر في جزيرة سقطرى.



ثمّن سياسيون وعسكريون وإعلاميون الدور الإماراتي في اليمن واعتبروه من الأدوار التي سيظل التاريخ اليــمني محتفظاً بها، مشددين على أن الإمارات ظلت سباقة لنجدة أهل اليمن ياتي ذلك في حين أكد بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن الوجودَ العسكري الإماراتي في كافةِ المحافظات اليمنية المُحررة بما فيها سُقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ اليمن.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أكد البيان أن لا مطامع لدولة الإمارات في اليمن الشقيق أو أي جزء منه، وأن خطواتها التي تقوم بها في العديد من المحافظات اليمنية إنما تأتي دعما لأمن واستقرار اليمن ومساعدة الشرعية والشعب اليمني.



وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن استغرابها للبيان الصادر باسم رئيسِ الوزراء اليمني أحمد بن دغر، والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، والتصعيد الذي تناول دولة الإمارات ودورها بشكلٍ يخالفُ الواقع والمنطق، ولا ينصفُ الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه.



دولة الإمارات في بيانها قالت إنها تدركُ الدور الذي يقوم به الإخوان المسلمين ومن يقف وراءهم في هذه الحملاتِ المغرضة التي تستهدفُ الإمارات، التي تُعدُ ركنا من أركان جهود التحالف العربي الرامية إلى استتبابِ الأمن والاستقرار وعودة الشرعية".

واشار البيان إن دولة الإمارات تقوم بدور متوازٍ في جزيرة سقطرى اليمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم المشاريع التنموية، ومساعدة أهالي الجزيرة، ويأتي افتتاح رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر لبعض هذه المشاريع ضمن هذا الإطار.

وأكدت دولة الإمارات ضرورة التركيز في هذه المرحلة على التصدي للخطر الحوثي، والابتعاد عن تشتيت جهود التحالف العربي من خلالِ اختلاقِ توتراتٍ جانبية غير واقعية تصبُ في مصلحةِ الحوثيين، وتوفر لهم الفرصة لمواصلةِ انقلابهم واختطافهم لليمن ومقدراته.



أبناءُ جزيرة سقطرى اليمنية ردوا على الحملةِ المغرضة ضد الدور الإماراتي هناك من خلالِ مسيرةٍ جماهيرية حاشدة في سقطرى تحت شعار الإمارات سند سقطرى.

وأشاد المتظاهرون بالدور الإنساني والتنموي الإماراتي في الجزيرة، مؤكدين أن الإمارات تدخلت إنسانيا وتنمويا في الجزيرة.

من دبي د.عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات

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