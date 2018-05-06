موسكو: قوات النظام تسيطر على ثلثي مخيم اليرموك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارةُ الدفاعِ الروسية أن قوات النظام في سوريا تمكنت من السيطرة على ثلثي مخيمِ اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

فيما أفادَ المرصدُ السوري لحقوقِ الإنسان بأن الاشتباكات لا تزالُ مستمرةً بينَ قوات النظام والميليشيات الموالية لهُ مع داعش، على محاور في القطاعِ الجنوبي من دمشق.

كما أشارَ المرصد إلى أن النظام أصبح يسيطرُ على ستين في المائة من الأراضي البالغة مساحتها مئة وخمسة وثمانين ألفِ كيلومتر مربع، وذلك بعد عام على بدء روسيا وإيران وتركيا تنفيذ اتفاقات خفض التصعيد ضمن عملية أستانا التفاوضية.

افادت وكالة إعلام النظام السوري بانتهاء المرحلة الأولى من انسحاب المقاتلين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق، حيث تجمعت الدفعة الأولى التي تضم 32 حافلة وتقل مئات الأشخاص عند أطراف بيت سحم، تمهيداً لنقلهم إلى شمال البلاد.

وتحاذي البلدات الثلاث أحياء في جنوب العاصمة تدور فيها معارك ضد تنظيم داعش

ويأتي إجلاء آخر بلدات للمعارضة جنوب دمشق بعد ساعات من موافقة الفصائل في ريف حمص الشمالي على التسوية الروسية التي تنص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط لدى مقاتلي فصائل المعارضة وخروج جميع الرافضين مع عوائلهم إلى جرابلس وإدلب، بدءاً من السبت.

وبشكلٍ موازٍ، تجري مفاوضات على إجلاء مماثل لمقاتلي المعارضة من مناطق سيطرتهم في ريف حمص (وسط) الشمالي وريف حماة (وسط) الجنوبي.

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