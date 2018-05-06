مقتل مشرف ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت تقارير إعلامية بمقتلِ الإرهابي أبو الفضل مشرف ميليشيا الحوثي في الساحلِ الغربي مع عددٍ من مرافقيه.

وأشارت وسائلُ إعلامٍ محلية أن غارات لطيرانِ التحالف العربي لدعمِ الشرعية في اليمن استهدفت موكبَ أبو الفضل في منطقةِ مقبنة غربي محافظة تعز.

‏ֿوقالت مصادر ميدانية يمنية، إن قوات الجيش استعادت سيطرتها على عدد من المواقع المطلة على منطقة ‏ֹالعريش، آخر مناطق مديرية موزع باتجاه منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.‏ֹ

وكانت ميلشيا الحوثي قد منيت بخسارة فادحة لأحد أهم مواقعها الاستراتيجية في مفرق البرح غربي تعز، كما ألحقت قوات الشرعية اليمنية خسائر فادحة ومتلاحقة في صفوف الميلشيا.

فقد تمكنت المقاومة الوطنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية من السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية ومواقع للحوثيين في محيط مفرق المخا - البرح، وقطعت خط إمداد وتموين الحوثيين.

احرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدمًا ميدانيًا جديدًا غرب محافظة تعز جنوب غرب البلا‏د.

‏ֿوقالت مصادر ميدانية يمنية، إن قوات الجيش استعادت سيطرتها على عدد من المواقع المطلة على منطقة ‏ֹالعريش، آخر مناطق مديرية موزع باتجاه منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.‏ֹ

وأضافت المصادر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني اليمني مع ميليشيا ‏ַالحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في شمال شرق مديرية موزع.‏‏

وبموازاة ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بسلسلة غارات جوية مواقع وتجمعات ‏متفرقة للميليشيا الحوثية شمال منطقتي الوزاعية والبرح.‏

وأسفرت الغارات عن مقتل واصابة ما لا يقل عن 20 عنصرًا من الميليشيا، اضافة الى تدمير ‏آليات قتالية.‏

من جهة ثانية خاضت قوات الجيش الوطني معارك عنيفة أيضًا مع الميليشيا الحوثية شرق مديرية ‏ֹحيس التابعة لمحافظة الحديدة الساحلية.

وأشار مصدر عسكري يمني، إلى أن المعارك تزامنت مع غارات جوية استهدفت مواقع ‏وتجمعات متفرقة للمليشيا الانقلابية في مفرق جبل رأس والطريق الرابط مع مديرية العدين ‏التابعة لمحافظة إب.‏ وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية.‏

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