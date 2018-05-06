فتح صناديق الاقتراع للانتخابات اللبنانية

أخبار الآن | بيروت - لبنان (وكالات)

بدأت، صباحَ اليوم عمليةَ الاقتراع في مختلفِ المناطق اللبنانية، تمهيداً لانتخابِ برلمانٍ جديد هو الأول منذ 9 سنوات.

وفتحت مراكزُ الاقتراع أبوابها في تمامِ السابعة صباحاً أمامَ الناخبين البالغ عددهم وفقَ لوائحِ الشطب ثلاثة ملايين وسبعمئة الفِ شخص، على أن تتواصلَ عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، ليبدأ بعدها ظهورُ النتائج تباعاً.

وانتشر مندوبو الأحزاب السياسية والمرشحين منذ الصباح الباكر أمام مراكز الاقتراع التي شهد بعضها اقبالاً من الناخبين وأحاطت بها اجراءات أمنية مشددة.

ويتنافس أكثر من 500 مرشح و77 لائحة في 15 دائرة للفوز بـ128 مقعداً في مجلس النواب وقف قانون النظام النسبي.

وتم تغيير القانون الانتخابي السابق الذي كان ينص على فوز الحزب الفائز بجميع المقاعد إلى نظام معقد يستند إلى التمثيل حسب المحاصصة الطائفية، يوزع عدد المقاعد وفقا لحصة الأصوات التي تم نيلها.

وتتجه جميع الأنظار إلى التصويت الذي قد تؤدي نسبة المشاركة فيه إلى تغيير النظرة إلى القوى التقليدية المهيمنة على البلاد، وفي مقدمتها حزب الله.

وينتشر أكثر من خمسين ألف عنصر من الجيش اللبناني في كل المناطق اللبنانية لتامين سير العملية الانتخابية، فيما يعمد آلاف العناصر من قوى الأمن الداخلي بحماية أكثر من 1800 مركز اقتراع في أكثر من 15 دائرة انتخابية.

اقرأ أيضا:

أول مناظرة لمرشحين شباب في انتخابات لبنان