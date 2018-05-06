ضربة جوية عراقية ضد موقع لداعش في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

نفذت القوات الجوية العراقية ضربة جديدة على موقع لتنظيم داعش داخل سوريا .. وقالت القوات العراقية إن الضربة حققت أهدافها بعد أن دمرت الموقع بالكامل.



العراق يتعهد بالاستمرار في محاربته للإرهاب في الداخل والخارج ..



فبعد معاركه الطويلة ضد داعش والانتصارات التي حققها بالقضاء على التنظيم .. هاهو يغير على مواقع داخل الجارة سوريا بشن عدد من الضربات الجديدة وصفها سلاح الجو العراقي بالموفقة ..



الضربة نفذتها طائرات أف-16 استهدفت موقعاً كان يُعقد فيه اجتماع لقادة من داعش في جنوب الدشيشة المنطقة الصحراوية الواقعة بمحافظة الحسكة، حيث تشن قوات سورية الديمقراطية عملية عسكرية ضد التنظيم.



وزارة الدفاع العراقية أكدت أن الضربة نُفِذت بالتعاون مع النظام السوري وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ، مشيرة إلى أن الاجتماع المستهدف كان يخطط لتنفيذ إرهابية إرهابية داخل سوريا وفي الأراضي العراقية..



وتأتي هذه الضربة بعد أسبوع من تصريحات لرئيس الوزراء حيدر العبادي أشار فيها إلى أنه سيواصل ضرباته ضد داعش خارج الحدود العراقية ، قائلا إن داعش موجود في شرق سوريا ويشكل تهديدا لأمن بلاده ، حيث مازال المتشددون يمثلون خطراً في جيوب على الحدود مع سوريا، وما زالوا ينصبون الكمائن وينفذون الاغتيالات والتفجيرات في أنحاء متفرقة من العراق.



الحرب على التنظيم الإرهابي كانت عنوان المؤتمر الصحفي أيضا الذي عقد في الأردن، جمع بين وزيري خارجية العراق والأردن شدد على أن المعلومات تلعب دورا كبيرا في كيفية رصد بؤر وشبكات وخلايا الإرهاب ..وأكد على



ضرورة تشكيل لجنة أمنية بين البلدين من أجل ضبط الحدود ومنع تسرب الارهابيين.

من بغداد د.هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة

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