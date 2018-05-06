فتح أبواب صناديق الاقتراع لانتخاب مجالس بلدية في تونس

أخبار الآن | تونس - تونس (صحف)

فتحت صناديق الاقتراع في تونس أبوابها للمشاركة في انتخاباتٍ بلدية هي الأولى بعدَ الثورة، يفترضُ أن تشكلَ خطوةً إضافية لتكريسِ مسارِ الديمقراطية الذي انتهجته البلاد منذ 2011.

ويُنظرُ إلى الانتخاباتِ البلدية على أنها امتحانٌ للديمقراطية المحلية، وقد تمَ تأخيرُ موعدها أربعَ مراتٍ لأسبابٍ لوجستية وإدارية وسياسية، وتأتي بعدَ انتخاباتِ المجلس الوطني التأسيسي في 2011 التي سبقت الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014.

ودعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في خطاب، الجمعة، التونسيين للتوجه لصناديق الاقتراع.

وقال "هذا الأحد لن يكون كالمعتاد، لأول مرة الشعب التونسي مدعو للمشاركة في الانتخابات البلدية. في الظاهر هي قضية بسيطة لكن هي هامة جدا"، مضيفا "لذلك، على الشعب التونسي التجند للتصويت. الدستور منح التونسيين حق تقرير المصير وهذه مناسبة لنختار من نريد".

ويتوقع مراقبون أن تسجل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت بالرغم من الآمال العريضة التي جاءت بها الثورة، بالتحديد بسبب فشل من تسلموا السلطة بعد الثورة في تحقيق الانجازات المطلوبة. إذ بقيت نسب البطالة في حدود 15 في المئة، والتضخم في مستوى 8 في المئة، بينما يعبر التونسيون كذلك عن استيائهم من التسويات التي حصلت بين الأحزاب على حساب الانجازات الحقيقية.

وتقول حليمة (34 عاما) العاطلة عن العمل والتي التقتها وكالة فرانس برس خلال الحملة الانتخابية "الانتخابات لن تغير شيئا، سيبقى الوضع على حاله".

وفتح 11185 مكتبا أبوابها من الساعة الثامنة صباحا لاستقبال نحو 5,3 مليون ناخب مسجلين. وتغلق في السادسة مساء. وتجري الانتخابات في دورة واحدة. وأمام المُنتَخبين مهلة حتى منتصف حزيران/يونيو لاختيار رؤساء البلديات.

ويؤمن نحو 60 ألف من قوات الأمن والجيش مراكز الاقتراع في بلد لا يزال في ظل حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015.

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