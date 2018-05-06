تحذير من تعطيل أجهزة العد الإلكتروني في العراق

اخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

قالت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن جهات متنفذة تخطط لتعطيل أجهزة التصويت الإلكتروني قبيل اقتراع 12 مايو/ أيار، بهدف فرض العد اليدوي لتزوير النتائج.

وأفادت اللجنة، في بيان، بأن تلك الجهات اعتادت على التزوير خلال الانتخابات الماضية من أجل وصول "الفاسدين" إلى مراكز القرار السياسي في البلاد، لافتاً إلى وجود مخطط مؤكد لتعمد تعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني قبل إجراء الانتخابات بساعات معدودة.

وأضاف البيان أن معلومات استخبارية مؤكدة وصلت إلى اللجنة عن محاولة بعض الجهات السياسية المتنفذة تعطيل أجهزة الاقتراع الإلكتروني بهدف اللجوء إلى العد اليدوي لتزوير النتائج.

إلى ذلك، أكد حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات التي حصلت عليها اللجنة من خلال جولاتي في بعض المناطق والمحافظات، لا سيما في بعض المناطق الساخنة، تؤكد أن هناك شبه اتفاق مع بعض مديري المحطات، ومع بعض الجهات والأحزاب المتسلطة، التي كانت تعتمد على التزوير، لتعطيل أجهزة الإدخال في الساعات الأخيرة يوم التصويت». وأوضح الزاملي أن «هذه الجهات أدمنت التزوير طوال الفترات الماضية، وهي تلك التي تمتلك السلطة والنفوذ والمال».

اقرأ أيضا:

خطة أمنية لانتخابات العراق بمواجهة تصعيد داعش