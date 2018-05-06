انتهاء التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية

أخبار الآن | لبنان - (وكالات)

أُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية اللبنانية لانتخاب برلمانٍ جديد هو الأول منذ نحو تسعِ سنوات، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وكانت نسبةُ الاقتراع متوسطة حتى منتصفِ النهار.

وسيبدأ خلال ساعاتٍ من الآن ظهورُ بعضِ النتائج وسط توقعاتٍ بعدم تغيرّ في طبيعة التوازنات بين القُوى التقليدية بحسب مراقبين.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً (04.00 بتوقيت غرينتش) أمام الناخبين البالغ عددهم، بحسب لوائح الشطب 3,7 مليون شخص، وتواصلت عملية الاقتراع حتى السابعة مساء.

وانتشر مندوبو الأحزاب السياسية والمرشحين منذ الصباح الباكر أمام مراكز الاقتراع التي شهد بعضها إقبالاً من الناخبين، وأحاطت بها إجراءات أمنية مشددة، مع وضع القوى الأمنية والعسكرية أكثر من 20 ألف عنصر في حالة جاهزية تامة. كما تولت 5 غرف عمليات مرتبطة ببعضها وبمركز القيادة في وزارة الدفاع تأمين أمن الانتخابات وسلامتها.

ويتنافس 597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة، و77 لائحة في 15 دائرة للفوز بـ128 مقعداً في مجلس النواب وقف قانون النظام النسبي.

وأجريت الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2009، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان حينئذ أربعة أعوام فقط، إلا أنها مددت مرتين لعدم الاستقرار في المنطقة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات.

وتم تغيير القانون الانتخابي السابق إلى نظام يستند إلى التمثيل حسب المحاصصة الطائفية، والذي يوزع عدد المقاعد وفقاً لحصة الأصوات التي تم نيلها. كما سمح للمغتربين بالتصويت للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

اقرا ايضا

أول مناظرة لمرشحين شباب في انتخابات لبنان