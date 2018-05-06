الجيش اليمني يقتحم مركز مديرية كتاف في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مصادر عسكرية يمنية اقتحام مركز مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي، بينما حققت قوات الشرعية تقدم على عدة محاور في معقل الحوثيين.

وقالت المصادر إن القوات الشرعية تقدمت إلى منطقة العطفين، وأحكمت السيطرة على المواقع والطرق المؤدية إلى مركز مديرية كتاف.

وأكد موقع وزارة الدفاع اليمنية مصرع أكثر من عشرين من عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية، بينهم ثلاثة قيادات ميدانية كبيرة منذ اندلاع المواجهات الجمعة.

إلى ذلك، استعادت قوات الشرعية وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، السيطرة على منطقة آل صبحان، وتبة مجازه، وتبة الهشيمه، بمحور علب بمديرية باقم شمالي ‫صعدة‬، بعد معارك استمرت قرابة خمسة أيام وحصار على ميليشيات الحوثي الإيرانية دام أكثر من أسبوعين.

وقالت مصادر عسكرية إن المعارك انتقلت إلى "أبواب الحديد" التي أصبحت تحت السيطرة النارية لقوات الجيش اليمني.

وأسفرت المعارك والغارات عن قتلى وجرحى، كما تم العثور على مخازن أسلحة تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، والدراجات النارية التي كانت تستخدمها الميليشيات للإمداد ونقل جرحاها.

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