واشنطن وسول لا تعتزمان تغيير الوضع الدفاعي الثنائي

أخبار الآن | واشنطن - امريكا- (وكالات)

قال البيت الأبيض في بيان، إن مستشارَ الرئيس دونالد ترامب للأمنِ القومي جون بولتون، ونظيرهُ الكوري الجنوبي تشونج إيوي يونغ، أكدا مجدداً عدمَ وجودِ خططٍ لتغييرِ وضعِ الدفاع الثنائي للبلدين في كوريا الجنوبية.

وقال البيان إن المسؤولينَ ناقشا أثناءَ اجتماعهما في واشنطن اجتماعَ ترامب المزمع مع زعيمِ كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وشرعا في الإعدادِ لزيارةِ رئيسِ كوريا الجنوبية مون جيه إن للبيت الأبيض في 22 مايو (أيار).

الى ذلك أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب، سيلتقي في 22 مايو الجاري نظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن، لمناقشة مفاوضاته (ترامب) المقبلة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: "سيستقبل الرئيس دونالد ترامب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، في البيت الأبيض في 22 مايو الجاري. وسيواصل الرئيسان ترامب ومون تنسيقهما الوثيق حول تطور الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية بعد القمة الكورية التي جرت في 27 أبريل الماضي. كما سيبحثان اللقاء المقبل للرئيس ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".

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