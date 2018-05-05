مكافحة الارهاب المغربية تسجل عودة نحو 200 منتم لداعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شدد مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب على أن عودة المغاربة الذين قاتلوا مع تنظيم داعش يشكل خطرا حقيقيا"، ما دفع السلطات الى إقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهتهم.

وقال مدير مكتب مكافحة الإرهاب عبدالحق الخيام إن أكثر من 200 بين هؤلاء المنتمين لداعش عادوا للمغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة وفقا لقانون خاص بالعائدين من بؤر التوتر.

وفاق عدد المغاربة المنتمين لداعش من في العراق وسوريا 1600 شخص عام 2015 , غير أن الخيام عبر عن إرتياحه لكون السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية متطورة جداً وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود

وتبنى المغرب في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة.

و ينبه الخيام إلى أن هذا القانون يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين و إخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة".

ويتابع الخيام "تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات إستباقية , فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كمّا هائلا من المعلومات الاستخباراتية , ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها".

وأعلنت السلطات المغربية تفكيك خلايا إرهابية الأمر الذي سجل تراجعا في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في السنة التالية ثم تسع سنة 2017.

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