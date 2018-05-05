مقتل 10 من مليشيات الحوثي بينهم قيادي في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حققت قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، مزيدا من التقدم على جبهة محافظة صعدة، المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي الإيرانية، التي منيت بخسائر كبيرة خلال الأيام الماضية.

وقتل 10 من ميليشيات الحوثي، بينهم قائدٌ ميداني، وذلك خلال مواجهات مع القوات الشرعية، في منطقتي مجازة والهشيمة في مديرية باقم، بمحافظة صعدة.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الشرعية وبإسناد من مقاتلات التحالف، التي شنت أكثر من عشر غارات على مواقع وأهداف وتجمعات للمتمردين في باقم، أحرزت تقدما في الهشيمة ومجازة.

وشهدت جبهة كٌتاف بصعدة مواجهات مماثلة إثر هجوم للقوات الشرعية وبإسناد من التحالف على مواقع للمتمردين الحوثيين، وفق ما أضافت المصادر.

وتمكنت الشرعة من السيطرة على بعض المواقع رغم حقول الألغام التي زرعت بكثافة، بحسب مصادر عسكرية ميدانية، التي أشارت إلى أن المعارك على هذا المحور أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.

اقرا ايضا



