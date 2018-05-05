قوات الجيش الليبي تتقدم على محاور مدينة درنة

أخبار الآن | درنة - ليبيا

أكد عبد الكريم صبرة، المسؤول الإعلامي لعمليات عمر المختار درنة، تقدُم القوات المسلحة الليبية على أهم مواقع في درنة وهو محور سيدي عزيز شرقي المدينة، مشيرا إلى أسر عدد من الإرهابيين.

مصادر إعلامية عسكرية افادت عن سيطرة القوات المسلحة الليبية على مواقع جديدة في محور الحلية جنوب درنة لمسافة اكثر من 10 كيلومترات .

ولفتت إلى تواصُل ضربات سلاح الجو الليبي لمواقع مختلفة للإرهابين في درنة ،

مؤكدة أيضا وصول عدد من الكتائب للانضمام للقتال بالمدينة.

وتخضع مدينة درنة لسيطرة مجموعات متطرفة مسلحة تسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها»،

لا تعترف بأيٍّ من الأجسام السياسية القائمة في ليبيا.

يُذكر أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المُعيّن من جانب مجلس النواب المنتخب ، يَفرض حصارا خانقا على مدينة درنة لتطهيرها من «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها».

وتَحول الجيش إلى درنة بعد تطهير مدينة بنغازي في منتصف العام الماضي مما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي».

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