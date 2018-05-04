صحيفة رسمية: مصر تقول إن إرسال قوات عربية لسوريا أمر وارد

أخبار الآن | القاهرة - مصر (رويترز)

نسبت صحيفة الأهرام الرسمية إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الجمعة قوله إن إرسال قوات عربية لسوريا أمر وارد يناقشه مسؤولون من مختلف الدول لكن وزارة الخارجية قالت إن ذلك لا يعني إمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا.

وفي بيان توضيحي صدر اليوم الجمعة ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن التصريح المشار إليه جاء ردا على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا“.

ونقلت الصحيفة قول الوزير ”فكرة إحلال قوات بأخرى، ربما تكون عربية، هو أمر وارد. وهذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي وإنما أيضا في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سوريا“.

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