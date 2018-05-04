"حظر الأسلحة الكيميائية" تستخرج عينات من جثث الضحايا في دوما

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية “أحمد اوزمجو”، أن فريق الخبراء الذي أرسلته المنظمة إلى دوما في دمشق للتحقيق حول هجوم كيماوي مفترض، سيعمل على نبش جثث بعض الضحايا لأخذ عينات منها، مؤكدا أن خبراء المنظمة قد أخذوا 100 عينة بيئية على الأقل.

وأكد المسعفون في “دوما” أن الهجوم الكيمياوي المفترض على المنطقة قد خلف 40 قتيلا على الأقل، وهو ما تسبب في ردة فعل عنيفة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي حملت النظام السوري مسؤولية الهجوم وقامت بالتحالف مع بريطانيا وفرنسا لضرب منشآت لتطوير الكيماوي في سوريا.

وأفاد مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها المرة الأولى التي سيقوم فيها فريق الخبراء بنبش الجثث من أجل اخذ عينات، مؤكدا أن التقرير النهائي حول الحادثة سيصدر بعد شهر كامل على الأقل.

وقالت ناطقة باسم المنظمة الخميس ان بعثة التحقيق «تواصل استكشاف كل السبل الممكنة لجمع أدلة، لكن من السابق لأوانه التكهن بموعد انجاز تقرير الخبراء وعرضه على الدول الاعضاء» في المنظمة.

واتهم الغربيون روسيا مراراً باعاقة عمل البعثة المذكورة ومنع افرادها من دخول دوما، لكن موسكو نفت ذلك بشدة.

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