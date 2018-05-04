السيستاني يدعو العراقيين لتفادي الفاسدين

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

دعا ممثل المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في العراق، عبد المهدي الكربلائي، إلى عدم الوقوع في شباك المخادعين وإعادة انتخاب الفاشلين والفاسدين، قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة في 12 من شهر مايو (أيار) الجاري .

وأفاد ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني خلال خطبة اليوم الجمعة، في جنوب بغداد، بأن على الناخبين الإطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء قوائمِهم ، لا سيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة، لتفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاسدين.

وأضاف أن «المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ومن الضروري عدم السماح لأي شخص أو جهة باستغلال عنوان المرجعية الدينية أو أي عنوان آخر يحظى بمكانة خاصة في نفوس العراقيين للحصول على مكاسب انتخابية».

وإن لم تكن ملزمة، فإن آراء السيستاني تعتبر بمثابة قرارات سلطة لدى شيعة العراق الذين يُعدّون ثلثي الشعب العراق.

واعتبر المحلل السياسي عزيز جبر أن خطبة المرجعية تستهدف «الصف الأول من رؤساء القوائم الانتخابية ممن شغلوا مناصب حكومية سابقاً على غرار نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي».

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