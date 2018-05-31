اليمن والصومال بين الأخطر تهديدا لحياة الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

أعلنت منظمة " Save The Children " البريطانية غير الحكومية في تقرير أن أكثر من نصف أطفال العالم، مهددون بالحروب أو الفقر أو التمييز، كما أن 20 دولة في العالم بينها الصومال واليمن، تجتمع فيها التهديدات الثلاثة التي يواجهها الأطفال.

بين الحروب والفقر والتمييز، يعيش اكثر من مليار طفل حياة مهددة وغيابا كاملا لما تحتاجه الطفولة من الحماية والصحة والتعليم.

ففي تقرير لمنظمة "انقذوا الأطفال" حمل عنوان "الأوجه المتعددة للإقصاء" وضعت المنظمة الحقوقية ترتيبا لـ 175 دولة بناء على التهديدات التي يتعرض لها الأطفال من ناحية التعليم والصحة والتغذية والعنف.

وحلت سنغافورة وسلوفانيا في أعلى الترتيب، تليهما الدول الإسكندنافية، وعلى الرغم من قوتها الاقتصادية والعسكرية والتقنية إلا أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 36 فيما حلت روسيا خلفها.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إن واقع أن تحتل دولا لديها مستويات دخل متشابهة مراكز مختلفة إلى هذا الحد، يبين أن الالتزام السياسي والاستثمار يحدثان فارقا بالغ الأهمية.

كما لفتت المنظمة إلى أن هناك 20 دولة في العالم بينها أفغانستان والصومال واليمن وجنوب السودان، تجتمع فيها التهديدات الثلاثة للأطفال أي الفقر والحروب والتمييز.

وتزيد الصعوبات أكثر في المناطق التي تشهد نزاعات، إذ إن معدلات عمالة الأطفال والزواج القسري في هذه المناطق هي أعلى مما هي عليه في مناطق أخرى في حين يعتبر التعليم الابتدائي الشامل شبه غائب.

ودعت المنظمة حكومات العالم أجمع إلى اتخاذ خطوة عاجلة وقالت إنه من دون ذلك، لن يتم الالتزام بالوعود التي قطعتها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 بالسماح لكل طفل بأن ينعم بالحياة والتعليم والحماية.

المستشارة صفاء عبدالبديع رئيسة المنظمة العربية لمكافحة العنف ضد الطفل والمرأة من القاهرة

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