جزائريات يعرضن قصصهن مع التحرش .. "أنا تاني تحرشوا بي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

تزامناً مع شهر رمضان، دشنت الناشطات الجزائريات مطلع هذا الأسبوع حملة ضد التحرش الجنسي، بدأت على موقع التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى فضح الاعتداءات الجنسية والمضايقات التي تتعرّض لها النساء خلال حياتهن اليومية.

وتحت وسم #أنا_تاني_تحرشوا_بي (أنا أيضا تعرضت للتحرش)، شاركت عدة ناشطات بكل جرأة تجاربهن مع التحرش، وعرضن القصص التي مررن بها في الحياة، بعد سنوات من إخفائها.

وخلقت الحملة نوعا من التضامن والدعم الافتراضي بين النساء، في اتجاه فضح سلوكيات التحرش الجنسي سواء اللفظي أو الجسدي التي يتعرضن لها، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة المتفشية في الجزائر.

وتشير آخر الإحصائيات التي كشفتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الشهر الماضي، تعرض 50 بالمائة من العاملات في القطاع العام والخاص للتحرشات الجنسية بمختلف أنواعها، بداية من التحرش الجنسي الكلامي إلى التحرش الجنسي الجسدي.

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