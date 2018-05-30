المقاومة اليمنية تتقدم وتقترب من استعادة الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

استقدمت القوات اليمنية المسنودة من التحالف العربي تعزيزات إلى مشارف مدينة الحديدة الاستراتيجية غربي اليمن، وسط تقدم قوات المقاومة اليمنية باتجاه مطار الحديدة، فيما فرت ميليشيات الحوثي الإيرانية من مواقعها في محيط المدينة.

ضربة قاضية تستعد المقاومة الوطنية توجيهها لمليشيات الحوثي على جبهة الساحل الغربي لليمن، فقد أحرزت المقاومة وبإسناد من القوات الإماراتية تقدما كبيرا في طريقها للسيطرة على الحديدة الواقعة على الساحل الغربي، حيث وصلت إلى مشارف مركزها في ظل الانهيارات في صفوف ميليشيات الحوثي وفرار قادتهم من المدينة الاستراتيجية.

وتبرز أهمية مدينة الحديدة باعتبارها أهم المحافظات على الساحل الغربي في اليمن، نظرا لاحتوائها على ثاني أكبر ميناء بحري في البلاد، بالإضافة إلى مطار يسيطر عليه الحوثيون.

ويمثل ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الإيرانية آخر منفذ بحري لها للتزود بالأسلحة المهربة من إيران، كما يشكل نقطة انطلاق والتقاء وتحكم في الساحل الغربي.

وتمنع ميليشيات الحوثي الإيرانية من خلال سيطرتها على الميناء دخول المساعدات الإغاثية المخصصة للمدنيين، كما يعد مطار المدينة من أهم المطارات اليمنية حيث سيطر عليه الحوثيون عام 2014 ومنعوا هبوط الطائرات المدنية وطائرات المساعدات فيه.

استعادة قوات الشرعية لميناء الحديدة من شأنها إنهاء تهديد الحوثيين للملاحة البحرية في باب المندب وقطع الإمدادات الإيرانية لهم عن طريق البحر، وحصرهم في المناطق الداخلية والجبلية.

كما يرى خبراء أن استعادة الحديدة تطور نوعي سيفتح الطريق لتحرير بقية المحافظات الساحلية في شمال اليمن، في إطار السعي لإحكام السيطرة على كل المنافذ البحرية، ويمهد للوصول إلى محافظات الوسط وعلى رأسها صنعاء.



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