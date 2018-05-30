الشاهد يتهم نجل السبسي بتدمير حزب نداء تونس

أخبار الآن | تونس - تونس - (وكالات)

شن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء الثلاثاء، هجوما عنيفا على حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي و اتهمه بتدمير حزب “نداء تونس”،الحاكم في البلاد، معلنا اعتزامه القيام بتعديل وزاري وشيك.

و قال الشاهد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي ،إن حزب “نداء تونس” بشكله الحالي لم يعد يشبه الحزب الذي انخرط فيه سنة 2013، و الذي فاز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.

وأضاف الشاهد قائلا : حافظ قائد السبسي دمّر “نداء تونس” وقاده إلى هزائم انتخابية، محمّلا إياه مسؤولية خسارة ثلث أعضاء كتلة نداء تونس في البرلمان والهزيمة في الانتخابات الجزئية التي جرت في دائرة ألمانيا، وتراجع الحزب في الانتخابات البلدية ما جعل الحزب، يخسر موقعه كقوة حزبية أولى في البلاد.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن “حافظ قائد السبسي الذي قال إنه اعتمد طرقا في اتخاذ القرارات لا تُعبّر عن أغلبية أعضاء نداء تونس الطامحين لحزب ديمقراطي، وراء خسارة ما يقارب مليون صوت منذ انتخابات 2014”.

وشدّد على أنه تطرق إلى أزمة “نداء تونس”، لأنّ الأزمة التي يعيشها لم تعد شأنا حزبيا، بل تهدّد التوازن السياسي في البلاد.

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