وايت: إيران تستخدم الحوثي وحزب الله لزعزعة أمن المنطقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها أن لإيران تأثيراً مؤذياً في الشرق الأوسط, معربة ً عن قلقها من إستمرار هذا الدور السلبي في المنطقة.



وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت إن إيران تستخدمُ وكلائَها الحوثيين وميليشيا حزب الله اللبناني لزعزعة أمن المنطقة وإستقرارِها, مضيفة ً أن للولايات المتحدة علاقاتٍ قديمة ً بالسعودية ولديها قواتٌ هناك تساعدُ في العملياتِ اللوجستية والإستخبارات وتأمينِ الحدود.

و كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض إن أمن السعودية أولوية للولايات المتحدة , مؤكداً أن الولايات المتحدة الأميركية لن تغض الطرف عن أنشطة إيران التخريبية في المنطقة.

و أضاف بومبيو أن إيران تزعزع أمن المنطقة برمتها من خلال دعم ميليشيات الحوثي ومدها بالسلاح في اليمن، والتي تهدد بدورها الملاحة البحرية وتطلق الصواريخ على الأراضي السعودية.

وقال بومبيو، إن إيران تتصرف بشكل أسوأ بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الأوربية والغربية في 2015. وأضاف أن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيكون خيارنا في حال لم يتم تعديله، مشيراً إلى أن الاتفاق بشكله الحالي لم ينجح بردع إيران في كثير من المجالات.

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