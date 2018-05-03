ظريف: إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، معتبرا أن طهران تقفُ ثابتة في وجهِ التهديدات الأمريكية على حد وصفه.

وأضاف ظريف في رسالةٍ بُثت على يوتيوب أن على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وتابع ظريف "إيران لن تعيد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل سنوات وجرى تنفيذه...سنرفض أيضا أي تصديق عليه".

وأكد أن الولايات المتحدة "دأبت على انتهاك الاتفاق النووي، ولاسيما بتخويف الآخرين لمنع الشركات من العودة إلى إيران".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمهل الأوروبيين حتى 12 مايو للتوصل إلى اتفاق جديد يصوب "الثغرات الرهيبة" الواردة في الاتفاق الموقع عام 2015، بحسب قوله مهددا بالانسحاب منه.

وأكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأربعاء، من أستراليا التزام باريس بالاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.

وصرح ماكرون "أريد أن أقول إنه مهما كان القرار، علينا التحضير لمثل تلك المفاوضات الموسعة والاتفاق الأشمل، لأنني أعتقد أن لا أحد يريد حربا في المنطقة، ولا أحد يريد تصعيدا في التوتر في المنطقة".

وانتقد الرئيس الأميركي الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما في يوليو 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا)، داعيا إلى اتخاذ تدابير جديدة بحق طهران.

لكن إيران قالت إنها "لن تبقى" في الاتفاق النووي في حال انسحبت واشنطن منه، وهو ما يهدد ترامب بإعلانه في 12 مايو.

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