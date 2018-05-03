رسائل واتساب تظهر محاولات أفراد داعش الفرار من سوريا

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أظهرت مجموعة رسائل واتساب وتسجيلات صوتية حصلت عليها صحيفة ذا ناشيونال جهود أفراد من تنظيم داعش للفرار من آخر معاقل التنظيم في سوريا.

ومع تناقص الأراضي التي كان يحتلها داعش في الصحراء الشرقية، يحاول أفراد من التنظيم إيجاد مخرج إلى مناطق أخرى في سوريا أو الهرب إلى أوروبا.

وكانت صحيفة ذا ناشيونال قد حصلت على الرسائل من قبل قوات التحالف بعد مداهمةِ أحد منازل أفراد التنظيم شرقي سوريا الشهر الماضي.

وتظهر الرسائل التي أ ُرسلت الشهر الماضي، نقاشا بين رجلان يتحدثان بلهجة سورية محلية، لترتيب محاولة للهروب من ما تبقى من الأراضي التي يحتلها داعش في شرق سوريا، حيث هربا إلى مدينة الحسكة.

كما تظهر الرسائل أفرادا من داعش يتواصلون مع أشخاص في ألمانيا لمناقشة طرق التهريب إلى أوروبا.

للمزيد:

الطباعة على جسم الإنسان بتقنية ثلاثية الأبعاد لأول مرة

فيسبوك.. خاصية جديدة "للرضا والسخط"