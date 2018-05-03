دراسة: 6 من بين كل 10 أطفال سوريين بتركيا لديهم مرض نفسي

أخبار الآن | اسطنبول - تركيا (وكالات)

أثبتت 4 دراسات أجرتها جامعة مرمرة التركية منذ عام 2014 أن 60 في المئة من الأطفال اللاجئين في تركيا يعانون من أمراض نفسية.

جاء ذلك خلال ندوة بمدينة اسطنبول أن الدراسات الأربعة تشير إلى أن 60 في المائة من الأطفال اللاجئين، أي 6 من كل عشرة أطفال على الأقل يعانون من أمراض نفسية ، في إشارة إلى أن أبسط دراسة كشفت عن معاناة واحد من كل طفلين لاجئين من أمراض نفسية.

وأشارت الدراسة أن الأطفال اللاجئين يعانون من اضطراب في الأعصاب أو اكتئاب عقب صدمة مؤكدا أن هذا الأمر تسبب مشاكل خطيرة في التفاعلات الاجتماعية والأكاديمية والأسرية للأطفال حتى غدوا يعجزون عن التعبير عن أنفسهم بسبب حاجز اللغة



وتشير الدراسات إلى وجود 4 مليون لاجئ سوري في تركيا خلال الوقت الراهن مفيدا أن نصف هؤلاء اللاجئين يعانون من أمراض نفسية من بينهم مليون ونصف مليون طفل ، وذكر تشيري أن نحو 700 ألف طفل لاجئ على الأقل يعانون من أمراض نفسية.



وأوضحت الدراسات أن جزءا كبيرًا ممن يعانون من مشكلات نفسية لم يلجؤوا إلى مراكز الخدمات النفسية وأن من لجأوا إليها عجزوا عن التعبير عن أنفسهم بسبب حاجز اللغة، فالمشكلة ليست جديدة وأنه بالإمكان معالجتها بفعل ما فعلته المجتمعات التي مرت بمشكلة اللاجئين.

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