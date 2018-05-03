بدء دخول حافلات التهجير إلى ريف دمشق الجنوبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدء دخول حافلات إلى آخر ثلاث بلدات للمعارضة في ريف دمشق الجنوبي ضمن عملية تهجير جديدة لسكان هذه المناطق باتجاه ثلاث وجهات هي درعا في جنوب سوريا وإدلب وجرابلس شماليها.



ومن المرتقب خروج الآلاف من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى وجهات التهجير ممن رفضوا إتفاق التسوية مع النظام تكريسا لاتفاق وقع مع الروس.



ومن المتوقع خروج نحو 17 ألف شخص، على أربع دفعات، منهم 4000 شخص باتجاه إدلب و2700 شخص باتجاه درعا، وما تبقى باتجاه جرابلس.

وعلم المرصد من مصادر موثوقة أنه يجري تحضير قوائم المدنيين والمقاتلين الرافضين للاتفاق والراغبين بالخروج نحو الوجهات المحددة، على أن يجري انتشارٌ متزامن للنظام على النقاط التي تنسحب منها الفصائل والواقعة على خطوط التماس مع تنظيم داعش.

وكانت روسيا وافقت مطلع هذا الأسبوع على قرار نقل الرافضين لاتفاق البلدات الثلاث قبل الانتهاء من ملف تنظيم داعش ووجوده جنوب العاصمة.

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