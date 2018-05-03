الجامعة العربية: إيران تمارس تدخلات خطيرة في المغرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الجامعة العربية تضامنها مع المغرب في قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب تسهيل الأخيرة إرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية.

وقال بيان لأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن إيران تمارس تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمغرب , مذكراً بقرار القمة العربية الأخيرة بشأن تدخلات إيران والذي عكس موقفاً عربياً صلباً في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها.

و أعلن المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران , وإتهم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إيران بتسهيل تسليم جبهة بوليساريو أسلحة عبر حزب الله اللبناني.

و أكدت الرباط أن عنصراً في سفارة إيران بالجزائر قد شارك في عملية تسهيل نقل الأسلحة الى جبهة البوليساريو.

و كرر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاتهامات بحق طهران وقال في بيان إن المغرب قدم أدلة دامغة ومفصلة على دور حزب الله مع ضلوع السفارة الايرانية في الجزائر بعمليات تدريب عسكري وتسليم أسلحة وتدريب على عمليات في المدن.

وسبق أن قطع المغرب علاقاته بايران مطلع عام 2009 الماضي منتقداً بشكل خاص نشاطاً دينياً لطهران في المملكة قبل أن يعيدها في 2014 الماضي.

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