المالكي: ميليشيا الحوثي تزج بالنساء في ساحات المعارك

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (واس)

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد تركي المالكي، إن مليشيا الحوثي تزج بالنساء في ساحات المعارك مما يتعارض مع الأعراف العالمية والعربية والأخلاقية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، لعرض آخر ما توصلت إليه قوات التحالف من إنجازات خلال الفترة الماضية. واضاف المالكي ان ميليشيات الحوثي كشفت عن افلاسها بتجنيد النساء والاطفال في ميدان المعركة .

وكشفت تقارير عدة مطلع الشهر الجاري، عن فتح مليشيات الحوثي لأربعة معسكرات تدريب لتجنيد النساء في اليمن، كما نبه تقرير لمنظمة سياج الحقوقية في اليمن، إلى أن نسبة تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين، ناهزت خمسين في المئة.



كما أعلن المالكي أن القوات اليمنية باتت على بعد 20 كيلومترا فقط عن مدينة الحديدة التي ضم ميناء رئيسيا تتم عبره عمليات تهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين..

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