الصدر يطالب إيران بعدم التدخل في الشأن العراقي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



رد زعيم التيار الصدري وتحالف "سائرون" الانتخابي، مقتدى الصدر، على سؤال حول التدخل الإيراني في رسم شكل الحكومة العراقية الجديدة. وقال الصدر ان ايران دولة جاره تخاف على مصالحها مضيفا انه يأمل أن لا تتدخل إيران في الشأن العراقي، ويسعى الصدر حسبما أعلن في أكثر من مناسبة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا تنتمي للأحزاب السياسية في البلاد، وإنما مبنية على أساس الكفاءة والنزاهة.

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إنه يأمل أن لا تتدخل إيران في الشأن العراقي باعتبارها دولة جارة تخاف على مصالحها، وأضاف الصدر في رد على سؤال حول تصريحات بعض الساسة العراقيين، في أن تشكيل الحكومة العراقية لا يتم إلا بموافقة إيران، إن "إيران دولة جاره تخاف على مصالحها نأمل أن لاتتدخل في الشأن العراقي.. كما نرفض أن يتدخل أحد بشؤونها".

زعيم التيار الصدري، الذي فاز ائتلافه "سائرون" بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية العراقية، قال في تصريحات سابقة، إن الحكومة المقبلة ستكون "شاملة" ومراعية لاحتياجات الشعب العراقي، وفازت كتلة الصدر بـ 54 مقعدا، من أصل 329 مقعدا في البرلمان، بينما جاءت كتلة "النصر" بزعامة العبادي في المركز الثالث بإجمالي 42 مقعدا..

مصدر الصورة (عربي 21)

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