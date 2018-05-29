"الشورى السعودي" يقر مشروع قانون لمكافحة التحرش

أخبار الآن | الرياض- السعودية ( أ ف ب)

وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع قانون لمكافحة جريمة التحرش، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب جلسة الشورى إن المجلس "اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي الكريم ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود."

ويتكون مشروع القانون من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وكان العاهل السعودي قد وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا القانون نظرا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم الدين الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال"، بحسب واس.

مصدر الصورة: وكالة الانباء السعودية (واس)

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