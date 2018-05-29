التحالف العربي: القوات اليمنية على بُعد 20 كم من الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن القوات اليمنية باتت على بعد 20 كيلومترا فقط عن مدينة الحديدة التي ضم ميناء رئيسيا تتم عبره عمليات تهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين.

واضاف المالكي في مؤتمر صحفي في الرياض "لم يتبق إلى الحديدة الا ما يقرب من 20 كلم ولا تزال العلميات مستمرة" ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة الساحلية منذ 2014.

وأضاف "سقطت الدفاعات مصحوبة بحالة انهيار وهروب قادة ميدانيين".

وقال المالكي إن قوات التحالف "تريد قطع الشريان الذي يستفيد منه الحوثيون"، مشيرا إلى ميناء الحديدة الذي تستخدمه الميليشيات المتمردة في جلب وتخزين الأسلحة والصواريخ المهربة من إيران.

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