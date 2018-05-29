اجتماع "ثلاثي" في الجنوب السوري..

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة -

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن روسيا والولايات المتحدة والأردن اتفقت على عقد اجتماع في منطقة "خفض التصعيد" بجنوب سوريا، وكانت روسيا قالت إن الجيش السوري وحده من يجب أن يكون على الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن وإسرائيل وذلك بعد تحذير واشنطن من "إجراءات حازمة" ردا على انتهاكات الهدنة في المنطقة.



وجاء التحذير الروسي وسط تقارير عن حشد جيش النظام السوري لشن عملية عسكرية وشيكة في درعا، جنوبي البلاد، بغرض استعادة المنطقة من أيدي المعارضة التي توحدت فصائل منها تحت اسم "جيش الإنقاذ" تحضيرا للمواجهة المحتملة.



وفي مقابل ذلك، لوحت الولايات المتحدة الأميركية بـ"إجراءات صارمة" ضد النظام السوري في حال انتهك اتفاق خفض التصعيد في المنطقة الجنوبية، وألقت الشرطة العسكرية الروسية، القبض على عدداً من عناصر قوات النظام السوري في بلدة بيبلا جنوب العاصمة دمشق أثناء قيامهم بسرقة منازل وممتلكات المدنيين في البلدة. وشهدت مدن وبلدات الغوطة الشرقية وجنوبي العاصمة دمشق عمليات نهب وسرقة لممتلكات المدنيين من قبل عناصر قوات النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها والميليشيات الايرانية التي سيطرت على جنوب العاصمة دمشق.



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