المقاومة اليمينة تسيطر على الدريهمي وتقترب من مطار الحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

تتقدم قوات الشرعية اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي، على جميع جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي. وتوشك قوات الشرعية على السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها مع ورود انباء عن حالات فرار جماعي لقادة ميليشيات الحوثي المدينة

بعد إقرار رجل إيران الأول في اليمن، عبدالملك الحوثي، صراحة بالهزيمة في جبهات الساحل الغربي، عمدت ميليشياته إلى نهب المؤسسات الحكومية في الحديدة ونقلها نحو صنعاء وسط تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة التي باتت على مشارف المدينة الاستراتيجية.

حيث سيطرت المقاومة اليمنية، الاثنين، على مديرية الدريهمي على جبهة الساحل الغربي، مقتربة بذلك من مطار الحديدة، وسط أنباء عن فرار قيادات الصف الأول في ميليشيات الحوثي.

وتتابع المقاومة الوطنية، وألوية العمالقة والمقاومة اليمنية، بدعم ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، تقدمها صوب مدينة الحديدة الاستراتيجية.

كما تمكنت قوات المقاومة اليمنية من تمشيط وتطهير المناطق المحررة من جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي ، والعثور على كميات كبيرة من الألغام " إيرانية الصنع " والأسلحة والذخائر، التي خلفتها عناصرها بعد هروبها من جبهات القتال.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية بكافة تشكيلاتها بإسناد من قوات التحالف العربي تقدمها الميداني باتجاه مدينة الحديدة ومينائها وتحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحق.

وتمكنت من دك تحصينات المليشيات الحوثية ومراكزها الدفاعية في جبهة الساحل الغربي لليمن، لتصل إلى أكثر من 20 كيلو مترا بعد مفرق الحسينية بالساحل الغربي.

ودخلت معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها مرحلة جديدة بعد الانتصارات الكبيرة، التي تحققت خلال الايام الثلاثة الماضية، وتم خلالها تحطيم دفاعات ميليشيات الحوثي وتحرير معظم مناطق مديريتي التحيتا والدريهمي.

و لقي 96 مسلحا من ميليشيات الحوثي مصرعهم الاثنين في جبهة الساحل الغربي لليمن في وقت دفعت الخسائر المتتالية للميليشيات معظم قادتها للفرار من محافظة الحديدة، التي أحرزت فيها القوات الموالية الشرعية تقدما كبيرا وباتت على مشارف مركز المحافظة.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية إلى إيران تراجعا ميدانيا في مختلف الجبهات بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة باتجاه الحديدة، لتطهيرها من مسلحي الحوثي ودحر المخطط الانقلابي في اليمن والذي باتت نهايته تقترب كثيرا مع توسع رقعة سيطرة المقاومة والتقدم المستمر بجبهة الساحل الغربي.

اقرأ أيضا:

الحوثي يقر بهزيمته في الحديدة ويطالب مسلحيه بعدم الفرار