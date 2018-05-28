الداخلية السعودية: استكمال الاستعدادات لبدء قيادة المرأة

أخبار الآن | الرياض - السعودية ( المدينة )



أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أن تنفيذ الأمر الملكي الخاص بقيادة للمرأة للسيارات فى موعده، وقال: «أود أن أؤكد أن كل الأمور استكملت بهذا الشأن والأمر الملكي بهذا الخصوص سينفذ في وقته وكل الأمور تسير إلى ما تصبو إليه القيادة.

وأوضح أن التوسع فى استخدام التقنية المرتبطة بأمن الطرق لم يأت بمناسبة السماح للمرأة بقيادة السيارة بل هي ترتيب وتخطيط مسبق ويحظى بمتابعة واهتمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف والأجهزة المختصة في الوزارة والأمن العام، مشيرا إلى أن هناك انتشارا واسعا لاستخدام التقنية المتعددة في أمن الطرق وبقيه قطاعات الأمن العام.

جاء ذلك خلال رعايته أمس في مقر الأمن العام بجدة فعاليات الملتقى الخاص لقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، حيث ناقش الملتقى عددا من أوراق العمل التي من ضمنها التأكد من جاهزية قيادات المناطق وفرعها لعدد من الإضافات الأمنية المرورية، ومناقشة المبادرات والمشاريع والبرامج لتطوير أعمال القوات الخاصة لأمن الطرق، وفق رؤية 2030 كما تم تبادل الأفكار والرؤى بحضور مديري قيادات أمن الطرق في المناطق ومديري الإدارات.

وعن عمل المرأة في الأمن العام والمهام الجديدة لها أكد أن الكوادر النسائية موجودة سلفا في قطاع الأمن العام والقطاعات الأمنية الأخرى وما استجد هو زيادة الأعداد سيكونون إضافة للعمل الأمني في كافة القطاعات والآن الإجراءات تسير لتجنيد العسكريات وتوظيف أخريات على وظائف مدنية.

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