مقتل 4 جنود روس في هجوم لمسلحين بدير الزور

أخبار الآن | ديرالزور - سوريا - (وكالات)

قتل أربعة عسكريين روس وأصيب خمسة آخرون في هجوم مباغت شنته مجموعات مسلحة في دير الزور شرقي سوريا، وفقا لما أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، مشيرة إلى أن 43 مسلحا قُتلوا أيضا في نفس المعركة.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 35 مقاتلاً من قوات النظام والموالين لها بينهم تسعة مقاتلين روس في هجوم شنه تنظيم داعش قبل أيام على نقطة تجمع لهم في شرق سوريا.

وذكر المرصد أن مقاتلين من تنظيم داعش هاجموا الأربعاء رتلاً لقوات النظام وقوات روسية حليفة اثناء توقفه في نقطة جنوب غرب الميادين، ما تسبب بمقتل 26 من قوات النظام بالاضافة الى تسعة روس بينهم عسكريين ومقاتلين مرتزقة.



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