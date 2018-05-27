مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

أخبار الآن | غزة - (وكالات)

قتل فلسطينيان اثنان وأصيب آخر في قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي شرقي رفح بقطاع غزة.

وأغارت إسرائيل على موقعين في غزة ليل السبت، وفق ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية في القطاع.

ويأتي ذلك، عقب انفجار عبوة نازفة عند السياج الأمني شرقي رفح مستهدفة آلية للجيش الإسرائيلي يتم التحكم بها عن بعد.

واستهدف القصف الإسرائيلي نقطة مراقبة تابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي شرقي رفح.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "مقاتلاته قصفت أهدافا عسكرية في قطاع غزة".

وأفاد البيان أن العملية تأتي ردا على تسلل وجيز لمحتجين فلسطينيين عبروا الحدود من القطاع إلى إسرائيل في وقت سابق من السبت قبل أن يعودوا سريعا إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

وتابع البيان أن الغارة تأتي كذلك ردا على المحاولات الفلسطينية المتكررة لتخريب السياج الحدودي "والبنى التحتية الأمنية" خلال الاحتجاجات المستمرة على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

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